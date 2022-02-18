Росія вислала заступника посла США: як відреагували в Держдепі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський уряд вислав заступника посла США в Росії Барта Гормана після слів президента США Джо Байдена про те, що загроза російського вторгнення в Україну залишається "дуже високою".

Про це повідомляє CBS News.

Реклама

Що заявили у США

"Дії Росії проти (Гормана – ред.) не були спровоковані, і ми розглядаємо це як крок до ескалації та обмірковуємо нашу відповідь", – йдеться у заяві представника Держдепу США.

Заступник посла США в Росії Барт Горман. Фото – Володимир Гердо/ТАРС.

У Держдепі також закликали Росію припинити "безпідставне висилання американських дипломатів та співробітників", а також "продуктивно працювати над відновленням наших місій".

"Зараз як ніколи важливо, щоб у наших країнах був потрібний дипломатичний персонал для полегшення зв'язку між нашими урядами", – заявили у відомстві.

За словами прессекретаря, Горман мав чинну візу та перебував у країні менш як три роки.

Реклама

Нагадаємо, заступника посла США Барта Гормана вислали з Росії. У диппредставництві повідомили, що США дадуть відповідь на висилку Гормана. Також посольство США заявило, що вважає висилку дипломата необґрунтованою, оскільки він має чинну візу і термін його перебування в країні не перевищив трьох років.

Загроза вторгнення з боку Росії

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

Реклама

Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання з комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Водночас, як написав The Washington Post, дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів"

Читайте також: