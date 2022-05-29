Росія затримала два турецьких судна біля берегів окупованого Криму

ЧФ РФ затримав два турецьких кораблі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський військовий корабель затримав два турецьких судна біля берегів окупованого Криму.

Як повідомляє CNN Turk, ВМС Росії в Чорному морі 18 травня були затримані 12 рибалок, які прибули на двох суднах зі Стамбула.

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Рибалки зателефонували рідним та повідомили про ситуацію. Турецькі рибальські катери були доставлені в околиці Севастополя в супроводі військових кораблів.

Російська влада конфіскувала рибу і човни, а рибалок оштрафувала на 30 тис. доларів. Рибалки чекали суду на своїх човнах.

МЗС Туреччини робило дипломатичні спроби доставити рибалок додому.

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Під Одесою через окупантів почали гинути дельфіни

В Одеській області через бойові дії почали гинути дельфіни. Причини – мінування окупантами акваторії, а також використання російськими кораблями військових гідролокаторів.

Як пояснюють екологи, російські кораблі можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів і навіть вище, які видає спеціальний передавач на судні. Втративши орієнтацію, "засліплені" тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег та гинути. У звичайних умовах ці тварини за допомогою ехо-сигналів, що відбиваються, можуть визначити, що у них попереду – берег, скеля або риба, а в разі ураження слуху можуть цього не помітити.