Російська армія складається з п'яниць – Фейгін

Фейгін про армію РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін прокоментував можливі репресії в Росії щодо генералів, які розкрадали кошти й зазначив, що Путін готовий до будь-яких втрат. Тобто він ладен закрити очі навіть на воєнні злочини, тому крадіжка грошей це лише привід для покарання, справжня причина – невиконані задачі.

Про це Фейгін розповів у інтерв’ю телеведучій Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"За сім днів фактично мали повністю взяти Київ. Цього не відбулося. А за російською традицією, по-іншому ніколи там не було, на державному рівні такого масштабу весь час у проблеми має бути ім'я, прізвище й по батькові", - сказав Фейгін.

Політичний діяч висловив переконання, що в опалі у Путіна зараз безперечно знаходяться перші лиця, зокрема Шойгу й Герасимов. В останньому виступі Шойгу не говорив про війну в Україні, хоча мав би.

Реклама

"Тобто видимі зміни в командуванні відбулися, але це неформально. Дворнікова назначили. Був один, став інший, характер операції теж змінився. А Шойгу й Герасимова відсторонили, це однозначно. Булгаков там є такий, замміністра. В Генштабі є ряд облич, яким більше надано повноважень вирішувати поточні оперативні задачі. Це ніколи не буде заявлено публічно", – вважає Фейгін.

У Росії відбувається перетряска апарату. Путін шукає когось, хто б зміг виконати задачу. Фейгін зауважує, що це неможливо, Путін просто тішить себе ілюзіями, що молоді, більш агресивні генерали якось вирішать поставлені цілі.

"Насправді відгадка всієї цієї історії в тому, що їх таких нема. Бо це не просто воєнне керівництво талановите чи нездатне ні до чого – п'яниці, вся російська армія складається із п'яниць. Біля Генштабу поруч декілька ресторанів, вони постійно там всі п'ють. У російської армії настільки велика кількість проблем і про це ніхто не говорив. У танках стоять стільці, розумієте. І цілком очевидно, що у цього немає вирішення, ніякий Дворніков, він, до речі, клінічний алкоголік, ні інші, вони не вирішать йому цієї проблеми", - сказав Фейгін.

Реклама

На його думку, чутки про репресії в Росії правдиві.

"Я думаю, що справді опала йде, можливо, когось і схопили, наприклад, Осипова із Чорноморського флоту, командувача, після гибелі крейсера "Москва", точно взяли. Я думаю, що тут є й перебільшення, але є й велика таємниця. Генерал Бесєда може й не сидіти у Лефортово, я допускаю це, але те, що він відсторонений від п'ятого управління – це точно. Те, що із Сурковим ведуть бесіди різного роду – це точно. І що він відповідає на ці питання ніхто не знає, він ніколи цього не скаже, бо ціна цього – його життя", – додав Фейгін.

Генерал ФСБ у катівні здав Суркова

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що керівник відділу зовнішньої розвідки ФСБ РФ Сергій Бесєда здав ексрадника Володимира Путіна Владислава Суркова під час розмови зі слідчим у в'язниці Лефортова. В результаті Сурков був відправлений під домашній арешт у справі про розтрату коштів, виділених "на політичну роботу РФ в Україні". Про це Піонтковський сказав в інтерв'ю з телеведучою Наталією Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

"Це природно, коли військова поразка. Вона завжди загострює відношення між фюрером з одного боку та Генштабом і спецслужбами з іншого. З дуже простої причини – треба відповісти на вічне запитання: хто винен? Фюрер зі своїми ідіотськими планами чи генерали, які не змогли виконати його блискучих накреслень, чи спецслужби, які дали неправильну інформацію?" – сказав Піонтковський.

За його словами, першими впали спецслужби.

"Сурков явно пішов у справі Бесєди. Місяць він просидів під домашнім арештом, а потім його відправили до знаменитої катівні в Лефортово. І там, мабуть, вибивати з нього особливо не довелося. Бесєда із задоволенням бесідував зі слідчим. І першим, кого він видав, був Сурков. Втім, видавати нікого не потрібно було. Всі чудово знають, що начальство, крім того, що займається своїми імперськими вправами, паралельно зовсім нестримно краде, і те, що Бесєда і Сурков крали десятки мільйонів доларів", – додав Піонтковський.

Якби вся "операція" пішла за планом, то "герой Росії" Бесєда отримав би ще одного "героя", так само і Сурков.

"Їх заарештували не за крадіжку, а за провал операції" , – сказав Піонтковський.

Читайте також: