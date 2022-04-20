Російська еліта боїться наказу Путіна завдати ядерного удару по Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Путін може вдатися до використання ядерної зброї, якщо зіткнеться із провалом війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють знищення крейсеру "Москва", військову допомогу Україні та ймовірність застосування Путіним ядерної зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Путін може вдатися до використання ядерної зброї

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що частина російських чиновників стурбована зростанням жертв війни Путіна в Україні. Деякі представники еліти побоюються, що вторгнення було катастрофічною помилкою, але кажуть, що російський президент не поступиться і йому не загрожує втрата влади.

"Ці люди все більше поділяють страх, висловлений представниками американської розвідки, що Путін може вдатися до обмеженого використання ядерної зброї, якщо зіткнеться з провалом війни, яку він вважає своєю історичною місією", – пише Bloomberg.

США планують збільшити виробництво зброї для України

Американське видання The Wall Street Journal пише, що найбільша у світі оборонна компанія Lockheed Martin Corp. заявила, що веде переговори з Пентагоном щодо збільшення виробництва зброї, призначеної для України. США пообіцяли надати Україні понад 3 мільярди доларів військової допомоги після вторгнення Росії у лютому, включаючи ракети Javelin та безпілотники з існуючих американських запасів.

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У США заявили про передачу Україні військових літаків, у ЗСУ цю інформацію спростували

Міжнародна агенція новин Reuters з посиланням на дані Пентагону повідомляє, що українські військові отримали додаткові літаки, а також запчастини для ремонту, щоб пошкоджені літаки знову літали. Зазначається, що Україна виправдала очікування союзників і військових експертів, не лише підтримуючи свої військово-повітряні сили майже через два місяці після початку вторгнення Росії, але й фактично відремонтувавши літаки і, очевидно, поповнивши свій флот.

Водночас у ЗСУ спростували інформацію про отримання літаків від західних партнерів, зазначивши, що Україні передали лише запчастини для них.

Російські військові не мають приладів нічного бачення

Британський журнал The Economist інформує, що російські війська не мають приладів нічного бачення і тому пропускають українські удари у темний час доби. На відміну від західних армій Росія не видає спорядження нічного бачення всім військам. Лише кілька обраних спецпідрозділів та розвідувальних підрозділів отримують таке обладнання.

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Знищення крейсера "Москва" знизило можливість десантного нападу на Одесу

Британська газета The Times пише, що сотні моряків загинули, коли у флагман російського Чорноморського флоту "Москва" влучила принаймні одна протикорабельна ракета "Нептун". Його затоплення різко знизило ймовірність десантного нападу на Одесу й завдало удару по можливостях Росії в Чорному морі. Також наголошується, що того дня, коли російський крейсер зазнав катастрофічних пошкоджень, американський літак-шпигун Boeing P8 Poseidon знаходився в межах 100 миль від "Москви".

Як повідомляв сайт "Сьогодні", 13 квітня ЗСУ завдали ракетних ударів по російському крейсеру "Москва". Вороже судно пішло на дно.

Також ми з'ясовували, чи Росія мститиме за знищення "Москви" та яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі імені 61 комунара у Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.