Російські винищувачі вторглися у повітряний простір Швеції

Британський винищувач Typhoon. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародного злочинця Володимира Путіна чи нерви здають, чи його деморалізована армія зовсім нездатна триматися правильного курсу і не перетинати кордонів чужих країн. 2 березня Швеція повідомила, що до її повітряного простору вторглися російські винищувачі.

Про це повідомляє територіальна охорона королевства.

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Що відомо

У заяві сказано, що в середу чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. Два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції у східній частині країни неподалік Готланда. ВПС Швеції провели операцію з Jas 39 Gripen з підготовки до інциденту та задокументували інцидент у вигляді фотографії.

"Це показує, що ми добре реагуємо (на подібні інциденти – Ред.). Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та межі Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії ", – наводяться в заяві слова командувача ВПС Карл-Йохана Едстрема.

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