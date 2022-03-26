Рубль перетворився на попіл – Байден

Джо Байден зробив заяву щодо російського рубля. Колаж "Сьогодні"

Серце російської економіки знищено. Рубль перетворився на попіл.

Про це заявив президент США Джо Байден у суботу, 26 березня у Варшаві у рамках поїздки до Європи.

Реклама

Байден у Варшаві

"Ми знищили серце російської економіки. Рубль знищений. ВВП РФ буде скорочено вдвічі найближчими роками і вийде з десятки світових економік", – Заявив Байден.

Росію накрила хвиля звільнень

"Сегодня" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників у простий. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям нема чим виплачувати зарплати.

Також ми писали, що у окупованому Криму ціни зросли до небес. За це окупаційна влада загрожує найбільшому ринку на півострові. Детальніше читайте у нашому матеріалі .

Реклама

"Сьогодні" також писали, чи можна очікувати дефолту Росії та розповідали, що росіянам перестали видавати гроші з депозитів .