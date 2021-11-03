Впав і спалахнув. У Росії знову розбився літак

Тих, хто вижив в авіакатастрофі, немає. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії під Іркутськом розбився літак Ан-12. На місце аварії прибули рятувальники, вони гасять пожежу.
Про це повідомляє Mash.
Відомо, що лайнер зник із радара о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло. Він впав у районі села Пивовариха і спалахнув. Літак прямував від Якутська до Іркутська.
На борту вантажного літака перебували 8 осіб. Загинули усі.
Авіакатастрофи в Росії почастішали
За серпень у Росії розбилися одразу три військові літаки.
12 вересня в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410, на якому разом із екіпажем летіли 16 осіб.
23 вересня у Росії розбився літак Ан-26. Тоді катастрофа сталася у Хабаровському краї.
- Нещодавно в РФ розбився багатоцільовий винищувач Су-35. Літак прямував з аеропорту Дземги до Комсомольська-на-Амурі.
- У червні на Камчатці зазнав аварії Ан-26. Рятувальники виявили уламки. На борту літака перебували 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу. Ніхто не вижив.
- У Кемеровській області літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, зазнав аварії. При аварійній посадці літак зіткнувся з лісовим масивом. Є загиблі і поранені.