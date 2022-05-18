Крісло Жириновського в ЛДПР зайняв сексист, хам та домагач

Слуцький замінить на посаді Жириновського / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівником фракції ЛДПР у Держдумі РФ, замість померлого Володимира Жириновського , обрано голову комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького Про це пише в Telegram-каналі повідомляє ЛДПР.

"Депутати ЛДПР у Держдумі більшістю голосів обрали постійним керівником фракції Леоніда Слуцького", – йдеться у повідомленні.

Скандал із Слуцьким

Голову Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького звинуватили у сексуальних домаганнях одразу три журналістки. Дві з них працюють у парламентському пулі, а третя – телевізійний продюсер, яка запрошувала депутата до ефіру.

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У 2017 році Слуцький у своєму кабінеті " притулив внутрішню частину долоні до її лобка і провів рукою вгору. , коли вона зайшла до нього, щоб поставити питання щодо міжнародного порядку.

Інша ж розповіла, що не хотіла розголошувати домагання з боку Слуцького через страх втратити можливість працювати в Держдумі.

Телепродюсер, у свою чергу, заявила, що Слуцький у листуванні обіцяв прийти до студії, якщо вона з ним повечеряє.

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У ЛДПР довго приховували хворобу Жириновського

Про тяжкий стан політика ЗМІ почали писати ще на початку лютого. Ще 9-го числа повідомляли, що він потрапив у реанімацію у тяжкому стані та перестав впізнавати рідних.

Однак у ЛДПР 10 лютого запевняли, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".