Румунія вводить комендантську годину: що сталося

Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу. Колаж "Сегодня".
З 25 жовтня уряд Румунії знову введе нічну комендантську годину і обов'язкові пропуску на вхід в громадські місця, а також відправить школярів на двотижневі канікули, щоб стримати сплеск випадків захворювання і смертей від COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Нічна комендантська година
- Введені заходи будуть діяти протягом 30 днів, включаючи обмеження на пересування людей з 22:00 і закриття магазинів і ресторанів з 21:00.
- Тільки люди, які були щеплені або одужали від вірусу, матимуть доступ до більшості громадських місць.
- Вільний доступ буде у магазини і аптеки. Релігійні громади також можуть працювати без пропусків.
- Носіння масок в громадських місцях стане обов'язковим з понеділка, а весілля та інші вечірки будуть заборонені.
- Уряд також закликає роботодавців відправити половину свого персоналу на віддалену роботу.