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Російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін розповів про нинішнього кремлівського куратора так званих "ЛДНР" Сергія Кирієнка, який активно захоплюється окультизмом. Про це він розказав в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

За словами Фейгіна, в нульових роках Кирієнко одразу зрозумів, які часи настали, і "ліг" під управління Путіна. Зрештою, той призначив його куратором ЛДНР. Сам Кирієнко, за інсайдом адвоката, добре відомий через власні захоплення саєнтологією та окультизмом.

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"Кирієнко адепт окультизму. Його звинувачували в захопленні саєнтологією. Він дійсно був саєнтологом та допомагав цій секті в Росії. Потім їх вигнали з країни, нині він, як мені відомо, займається окультизмом та практиками зовсім інших властивостей", — сказав він.

Марк Фейгін визначає Кирієнка як найбільш хитрого та небезпечного шахрая в Кремлі.

"Кирієнко шахрай, але незвичайний. В "Росатомі" він видавав полоній для отруєння Литвиненка, щоб ви розуміли. Все своє життя Кирієнко співпрацював з органами, так він дослужився до першого заступника по внутрішній політиці. Цю посаду він обіймає і нині в адміністрації президента", — розповів він.

Марк Фейгін вважає, що справа не в етикетці. На його думку, пост, який нині обіймає Кирієнко, дійсно важливий в системі стосунків всередині апарату російської влади.

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