Санкції працюють. Норвегія завдала удару РФ по болючому місцю

Влада Норвегії через санкції не дозволила пропустити вантаж для росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Норвегії не дозволила російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни. Заявку відхилили 15 червня. На прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів, які вирушили до шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Про це повідомляє видання NRK.

Реклама

Заявку подала гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" і посольство РФ направило листа до МЗС Норвегії, попросивши зробити виняток із санкцій.

У листі росіян йдеться про те, що вони побоюються гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуг.

У МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена.

Реклама

Потім генеральний консул РФ Сергій Гущов повідомив, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".

Зеленський попросив у Норвегії зброю, газ та нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський 30 березня звернувся до Норвегії і попросив про допомогу у війні з Росією. За його словами, Україні потрібне ракетне озброєння, жорсткі санкції проти РФ, а також альтернатива російському газу.

"У нас з вами немає спільних кордонів, але у нас з вами є спільний сусід, який заперечує усі наші з вами спільні цінності", – заявив він.

За словами президента, перше і головне, що потрібно Україні, – це зброя:

Реклама

"Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPUN, а також протиповітряні системи – NASAMS. Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем".

Також Зеленський підкреслив, що необхідні санкції – "єдиний засіб, який може спонукати Росію шукати мир".

"Важливо, щоб європейські компанії не допомагали цій воєнній машині, яка вбила вже тисячі наших людей, зруйнувала десятки міст повністю. Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії! Наприклад, ваша компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів. Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?", – сказав він.

Глава держави висловив сподівання, що Євросоюз, а разом з ним і Норвегія, закриють можливість для російських суден користуватись портами на континенті.

"Третій пункт – ви є одним з найвідповідальніших постачальників енергоресурсів у світі... Це різко контрастує з тим, як поводить себе Росія при постачанні енергоресурсів. Саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон. Сподіваюсь, це стане основою для нашої тривалої співпраці у цій сфері", – сказав президент.

Також Зеленський закликав Норвегію взяти участь у післявоєнному відновленні української інфраструктури.