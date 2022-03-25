Сербія відмовляється від угоди з Косово та перекидає туди війська

Сербія перекидає війська в Косово/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сербія відмовляється від ключової угоди нормалізації відносин із Косово і перекидає туди свої війська.
Про це в Facebook пише народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.
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"Путін відкрив "скриньку Пандори" і хоче запалити світ. Це вже очевидно. Світ цілком в силах задушити цю гадюку, виступивши одним фронтом із українцями. Другим фронтом. Інакше російсько-українська війна перетвориться на європейську війну", – зазначила Сюмар.
Нардепка вважає, що за діями сербів стоїть Російська Федерація.
"Саме їхні союзники дозволяють собі знищувати світ, який так старанно пробували вибудувати після 1945-го. Агресорам треба давати по зубах, а не вдавати нейтралітет. Нейтралітет – це найкоротший шлях до пекла", – написала нардепка.
План зупинки війни
Польща, Словенія та Чехія підготували план із підтримки України, що складається з 10 пунктів.
За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, це допоможе зупинити війну Росії проти України і завдасть серйозного удару по путінському режиму.
План включає:
- відключення всіх російських банків від SWIFT;
- єдину політику притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві;
- повна зупинка російської пропаганди у Європі;
- повне блокування російських кораблів у портах;
- блокада автомобільного транспорту в Росію та з Росії;
- санкції щодо олігархів та всього бізнес-середовища РФ;
- призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС;
- санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія";
- повна заборона на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
- виключення Росії з усіх міжнародних організацій.