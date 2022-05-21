Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України. Колаж "Сьогодні"

Сербія запровадила санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України.

Про це повідомляє N1.

Реклама

Деталі

Йдеться про галузеві санкції проти білоруської фінансово-транспортної системи. Зокрема, через війну Росії проти України було заморожено близько 30 мільярдів євро активів російських та білоруських олігархів та організацій. Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. Офіційних повідомлень сербської влади щодо цього питання немає.

Це вже другий прецедент, коли Сербія вступає до санкцій ЄС, пов'язаних з Україною. У середині березня Бєлград приєднався до санкцій ЄС проти екс-президента України Віктора Януковича.

Згідно з дослідженням сербського Центру з міжнародних справ та питань безпеки (ISAC), Сербія послідовно дотримувалася обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі до квітня 2019 року, після чого відмовилася продовжувати санаційний режим.

Реклама

Додаткові санкції проти РФ

Черговий пакет санкцій з боку Канади передбачає інші обмеження. Наприклад, заборона на експорт цільових товарів розкоші до Росії та Росії. Йдеться про такі предмети, як:

алкогольні напої;

тютюн;

деякі текстильні вироби;

спортивний одяг;

взуття;

елітний одяг та аксесуари;

ювелірні вироби;

посуд;

художні об'єкти.

З Росії до Канади більше не можна буде продавати алкоголь, морепродукти, рибу та непромислові діаманти. За підсумками 2021 року всі ці категорії товарів принесли агресору 75,7 млн. доларів від канадців.

"Ці заборони допоможуть пом'якшити потенціал для російських олігархів оминути обмеження на інших ринках предметів розкоші" , – переконані у МЗС Канади.

Реклама

Крім того, канадський уряд запроваджує заборону на продаж Росії товарів, які агресор потенційно може використовувати для зброї. Таким чином намагаються підтримувати тиск на путінський режим і припинити війну в Україні.

Читайте також: