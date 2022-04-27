Північна Корея вирішила збільшити свій ядерний арсенал – СМІ

Кім Чен Ин показав міжконтинентальні балістичні ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче прискорити розробку ядерного арсеналу своєї країни, спостерігаючи за масштабним військовим парадом, де демонструвалися міжконтинентальні балістичні ракети (МБР).

Про це повідомляє Reuters.

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Так, парад відбувся у понеділок увечері під час святкування 90-річчя збройних сил Північної Кореї.

Нещодавно Пхеньян (ред. – столиця КНДР) активізував випробування зброї та демонстрацію військової могутності, оскільки переговори про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, а до влади в Південній Кореї прийшла нова консервативна адміністрація.

"Ядерні сили нашої республіки повинні бути повністю готові до виконання своєї відповідальної місії і будь-коли привести в дію свої унікальні засоби стримування", – сказав Кім.

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Північна Корея замовила випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея вперше успішно випробувала важку балістичну ракету Hwasong-17 Випробуваннями керував особисто Кім Чен Ин.

Повідомляється, що вона злетіла і впала біля берегів Японії.

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