"Північний потік-2" – незакінчена справа. У Німеччині назвали невиконану "Газпромом" умову

Введення "Північного потоку-2" в експлуатацію може затягнутися. Фото Reuters

"Північний потік-2" не запрацює, якщо російський "Газпром" не виконає ключову умову – і зараз вся увага прикута до того, чи буде газовий оператор проводити процедуру анбандлінгу.

Про це заявив голова постійної Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організовано Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Північний потік-2" – справа не закінчена. "Газпром" повинен провести анбандлінг. Третя європейська директива цього вимагає. Зараз питання розглядається в судах. Ми побачимо, чи виконає "Газпром" умови щодо анбандлінгу. Це дуже важлива умова, яка має бути виконана, щоб газопровід почав роботу", – заявив Ішингер.

Що таке анбандлінг

"Газпром" є одноосібним власником "Північного потоку-2" і сам же збирається качати по ньому газ, що не відповідає критеріям анбандлінгу – ownership unbundling (розчленування власності), пише DW.

Існують і інші види анбандлінга, які припускають і володіння трубою, і закачування газу, але вони можуть бути застосовані тільки для газопроводів, побудованих до травня 2019 року. Суд уже постановив, що "Північний потік-2" таким не є.

"Якою б не була модель анбандлінга, оператору "Північного потоку – 2" доведеться виконувати цілий ряд вимог, які матимуть на меті забезпечення його незалежності від "Газпрому", – резюмує видання.

Коли "Північний потік-2" можуть запустити

Для початку компанія Nord Stream 2 AG повинна пройти сертифікацію оператора і технічну сертифікацію.

Процедура сертифікації оператора займає до 4 місяців після отримання німецьким регулятором всіх документів, а після передається на вивчення Єврокомісії, яка може виносити рекомендаційний висновок ще два місяці. Крім стандартних двох місяців, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація – з додатковими процедурами термін може затягнутися до 8-10 місяців. Повний пакет документів регулятор ще не отримав – коли вони будуть передані, невідомо. Без отримання всього пакету документів процедура не почнеться.

З технічною сертифікацією у газопроводу також проблеми. Через загрозу санкцій з боку США в кінці минулого року норвезька компанія DNV-GL, що готувала технічну сертифікацію, припинила співпрацю з Nord Stream 2 AG. Чи знайшли їй заміну, поки невідомо.