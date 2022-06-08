Шанси зростають? У Європарламенті заговорили про статус кандидата на членство в ЄС для України

Семимільними кроками в ЄС: заявку ми подали лише 28 лютого 2022 року / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на небажання деяких європейських країн впустити Україну за прискореною процедурою в ЄС, надходять сигнали, що статус кандидата на членство в цьому союзі ми все ж таки отримаємо найближчими тижнями. Про це, зокрема, заявив голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Маккалістер.

Про це повідомляє "Укрінформ" .

Реклама

Що відомо

Комітет Маккалістера підготував доповідь для Європейського парламенту щодо впливу агресії РФ на політику безпеки та оборони ЄС. У цьому документі лідерам ЄС рекомендується надати Україні статусу кандидата на членство.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України… Ми рекомендуємо також забезпечити широкий моніторинг застосування санкцій ЄС, щоб зміцнити спроможність Європейської комісії з імплементації обмежувальних заходів", – зазначив Маккалістер, презентуючи свою доповідь, яка має пройти схвалення 8 червня.

Результати проміжних обговорень у Європарламенті мають бути враховані під час зустрічі Європейської Ради 23-24 червня.

Реклама

Про що документ

Серед згаданих пропозицій:

швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

перегляд та направлення місій та операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки й оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО, погодження положень Стратегічного компаса ЄС та нової Стратегічної концепції НАТО, для забезпечення їх взаємного доповнення;

перегляд Європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співробітництво в рамках Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС.

Обстановка

Україна офіційно на початку євроінтеграційного процесу . Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Трохи раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Реклама

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що Гельсінкі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Але там не вважають за можливе зробити для неї виняток із критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів.