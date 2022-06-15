Шеф Пентагону підбив убивчі для Росії підсумки "Рамштайну-3"

Ллойд Остін налякав Путіна новою допомогою для України. Фото: колаж "Сьогодні"

15 червня пройшла зустріч начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Було ухвалено рішення про новий пакет військової допомоги США для України. Також нашій країні допоможуть Словаччина, Канада, Польща та Нідерланди.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Що включає новий пакет військової допомоги США?

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Зазначимо, що техніка почне надходити у серпні.

Також стало відомо, що Словаччина відправить Україні гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білий дім має намір оголосити про надання Україні нових озброєнь. Сума становитиме близько 1 мільярда доларів. До речі, 15 червня розпочалося засідання Контактної групи з оборони України – "Рамштайн-3", і Джо Байден оголосив про допомогу нашій країні.

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Литва постачить Україні велику партію "вбивць орків"

Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва загальною вартістю 1,5 млн євро. Зброю назвали "Вбивця орків". Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми щойно купили і постачимо найближчим часом 110 потужних протидронних гармат литовського виробництва – EDM4S Skywiers. Ціна – 1 500 000 євро. Гармати будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами. І ми назвали їх "Оркріст" – "Вбивця орків". Толкін схвалив би", — написав він.

Також стало відомо, що важке озброєння від Німеччини слід чекати щонайменше пів року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння та оголосив про обмін з Грецією. Однак виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення для реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться ґрунтовно перепрограмувати.