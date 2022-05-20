Шольц відмовився бити санкціями по другу Путіна Шредеру

Шольц відмовився запроваджувати санкції проти друга Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу Європарламенту запровадити санкції проти Герхарда Шредера. Раніше Шредер відмовлявся піти з керівних посад у російських енергетичних компаніях. Шольц заявив, що проти колишнього канцлера не має бути подальшого покарання.

Про це повідомляє Politico.

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За словами Шольца, рішення німецького парламенту цього тижня позбавити Шредера його оплачуваного платниками податків офісу в Берліні було "послідовним та правильним", і "тому буде реалізовано".

Водночас німецький канцлер зазначив, що щодо Шредера не має бути подальшого покарання.

"Я не думаю, що зараз щось ще необхідно. Але було б краще, якби Герхард Шредер пішов зі своїх постів", – сказав Шольц.

Що відомо про Шредера?

Герхард Шредер є членом ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть". У лютому його висунули до ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

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Після вторгнення РФ до України співробітники офісу Шредера в Берліні звільнилися на знак протесту проти відмови покинути ці посади. Колишній канцлер досі отримує щомісячну виплату у розмірі 8300 євро.

У Німеччині назвали Путіна злочинцем та відхрестилися від ексканцлера Шредера

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін є військовим злочинцем. Про це повідомляє Bild.

"Так, Володимир Путін – військовий злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, убитих дітей, жінок і чоловіків, розірвані сім'ї, а також за всі злочинні нещастя", – сказав він.

Як зазначається, Клінгбайля пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером.

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"Він повністю ізольований політично і соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях. Те, що сталося за останні кілька тижнів, є і політичним розривом між мною і Шредером", – сказав Ларс Клінгбайль.

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