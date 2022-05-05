Шольц запропонував Путіну домовитися з Україною – головні цитати світових лідерів 5 травня

Шольц пояснив Путіну, що йому треба робити / Колаж "Сьогодні"

Ще один день цієї весни західні лідери провели в обговореннях ситуації навколо війни в Україні. Лідер Франції запропонував нову фінансову допомогу, голова Європейської ради розповів про необхідність фінансування України.

Сайт "Сьогодні" зібрав важливі цитати західних політиків, сказані 5 травня.

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Закінчення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив росіян, коли буде скасовано санкції.

"Путін має домовитися з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише згідно з угодою з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише за погодженням з Україною. Не думаю, що багато хто в Кремлі це зрозуміли. Це має руйнівні наслідки для Росії", – сказав Шольц.

Донори

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловився за підтримку України.

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"Я хочу дуже чітко сказати тут: Угорщина підтримує Україну та її суверенітет. Ми чітко розділяємо, хто напав і хто зазнав нападу. І ми засуджуємо військову агресію Росії проти України та низку порушень прав людини та закликаємо до розслідування можливих військових злочинів", – сказав Петер Сійярто на конференції донорів по відновленню України.

Глава Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС допоможе нашій країні.

"Ми допоможемо відбудувати вашу економіку – будинки, школи, лікарні, підприємства. Майбутнє безпечної та успішної України залежить від фінансування на відновлення у поєднанні з необхідними реформами. І це не про довгострокову перспективу – відновлення починається вже зараз… Ми повинні також гарантувати, що матимемо максимальний результат щодо кожного євро. І ЄС допоможе вам поєднати відновлення з реформами, які перетворять Україну", – сказав Мішель на конференції та розмістив у твіттері ролик свого візиту до України.

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про надання 2 млрд доларів Україні.

"Сьогодні я хотів би оголосити, що Франція збільшить свою загальну підтримку до 2 млрд доларів, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України. Франція продовжить діяти узгоджено в рамках ЄС, з нашими європейськими партнерами, а також у рамках Великої сімки та міжнародних фінансових інститутів, щоб колективно задовольняти потреби української держави перед катастрофою цієї війни", – повідомив Макрон.

Санкції

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що чекає затвердження шостого пакета санкцій проти Росії.

"Ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включаючи заборону російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку", – сказала європейський політик.

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