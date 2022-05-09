Шольц заявив, що миру, продиктованого Росією, не буде

Шольц заявив, що українці не приймуть "російського миру"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир на умовах Росії приймати не можна.

Про це повідомляє ZDF.

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"Ясно одне: миру, продиктованого Росією, не буде. Українці цього не приймуть — і ми теж", — зазначив Шольц.

Крім того, канцлер Німеччини не знає, скільки ще триватиме війна. Водночас він переконаний, що Україна вистоїть.

"Свобода і безпека візьмуть гору — так само як 77 років тому свобода і безпека взяли гору над рабством, насильством і диктатурою. В цьому і полягає спадщина 8 травня", — підкреслив він.

Другий наступ окупантів на Київ

Позаштатний радник керівника офісу президента Олексій Арестович не виключив повторного наступу російських окупантів на Київ та інші міста України.

За його словами, все залежить від надання західними партнерами озброєння Україні:

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"Пакет військової допомоги голосується наприкінці травня. Поки його проголосували, поки приїде озброєння. До моїх ранніх прогнозів потрібно – коли ще не було зрозуміло, коли голосуватимуть – ще місяць додавати. Це дуже довга історія".

Олексій Арестович зазначив, що за цей час, швидше за все, Росія встигне мобілізуватися, бо прихована часткова мобілізація вже триває.

"Тому цілком можливий другий наступ, включаючи наступ на Київ, Чернігів, Суми, Харків тощо. Все можливо такими темпами. Поки що санкції подіють, поки приїде зброя… Це місяці – навіть уже не тижні".

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