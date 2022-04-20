Шойгу та його ядерна валізка. Чому міністр оборони Росії таємниче зник на 39 днів?

/ Фото: "Сегодня"

У вівторок, 19 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вийшов із інформаційного сутінку та провів нараду з генералітетом.

Сайт Сьогодні розбирається в історії з раптовим "зникненням" голови російського міноборони, якого не було в публічному просторі 39 днів.

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Зникнення та маскування для ЗМІ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово випав із інформаційного поля 11 березня. Це сталося за два тижні після початку війни, коли стало ясно, що бліцкриг Москви проти України провалився, а рахунок жертвам Росії пішов на тисячі.

Потім росЗМІ показали військового міністра у сумнівному ролику 29 березня. Йшлося про нібито засідання Радбезу РФ у режимі онлайн, на якому Шойгу був присутній у цивільному костюмі та краватці набік.

Це відео викликало хвилю обговорень у ЗМІ та Мережі. Головні проблеми, які просто впадали у вічі, – задній план був таким самим, як і на минулих відео, явні перешкоди для камери і нарешті чорний квадрат, який з'явився замість Шойгу на інших кадрах засідання.

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І ось нарешті настало 19 квітня. Шойгу провів колегію Міністерства оборони РФ. Пресслужба відомства розповсюдила відео, як Сергій Шойгу досить бадьоро читає текст за папірцем перед генералами.

Якщо прибрати убік обов'язкові вправи щодо прозорливості Кремля та провини Заходу, який накачує Україну зброєю та "робить усе, щоб затягнути" війну, варто зазначити пасаж Шойгу про новий бойовий досвід для російської армії.

"Впровадження нових способів ведення бойових дій дозволить краще адаптувати війська до сучасних умов збройного протиборства", – заявив Шойгу.

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Це є непрямим визнанням провалу бліцкригу і вимушеним обґрунтуванням. чергового етапу війни, яку в РФ маскують під термін "спецоперація".

Версії від інфаркту до змови

Таємниче зникнення з "ефіру" міністра оборони країни, що воює, – явище більш ніж дивне. Особливо якщо врахувати два фактори. Перший – голова Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов теж зник разом із своїм босом. І другий – Шойгу особистість, яка особливо близька до Путіна, він користувався його особливою довірою. Згадаймо хоча б регулярні усамітнення господаря Кремля у сибірській тайзі у компанії саме Шойгу.

Його зникнення обговорювали всі – починаючи від дипломатів, журналістів, розвідників та аж до армії диванних експертів та домогосподарок.

Версії були на будь-який смак – його оголошували організатором бунту проти Путіна (і водночас найголовнішим яструбом серед оточення господаря Кремля. – Ред.). Шойгу відправляли до шпиталю з інфарктом, посилали із секретною місією до Чорнобаївки та Мелітополя (щоб особисто переконатися у "професіоналізмі" генералів. – Ред.) садили під домашній арешт і ховали в секретному бункері на Уралі для підготовки Армагеддону…

"У реальної інформації в таких випадках практично немає шансів потрапити у відкритий медіа-простір. Громадськості доводиться стежити за ситуацією і робити якісь свої висновки про те, що відбувається, лише за колами на воді..." – так прокомментувало ситуацію наше джерело, що має відношення до силових структур України.

Таємниця ядерної валізки

Разом із Шойгу зникав і начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Саме вони вдвох були 27 лютого на аудієнції у Путіна за космічно довгим столом, що викликало просто цунамі знущальних коментарів та мемів у Мережі.

Але на опублікованому 19 квітня відео з колегії Міноборони РФ, Герасимов сидить ліворуч від Шойгу і спокійно слухає свого шефа. Його зовнішній вигляд цілком нормальний, на відміну від Шойгу, у якого навіть за склом чітко видно дуже сильні набряки під повіками.

Отже, якщо припустити, що Шойгу та Герасимов тимчасово не могли виконувати свої обов'язки, то доведеться зробити висновок, що Росія деякий час була без ядерного щита.

Адже за протоколом одна ядерна валіза знаходиться у Путіна, а дві інших якраз у міністра оборони та начштабу – Шойгу та Герасимова. Ці валізки, офіцери ФСБ (їх називають операторами і вони є буквально другою тінню для трійці, яка може запустити ядерні ракети. – Ред.) не випускають з рук 24 години на добу.

Дати команду на запуск стратегічних ракет у Росії може дати лише Путін як верховний головнокомандувач. Міністр оборони та начальник Генштабу мають підтвердити такий наказ. Проте експерти розходяться в тому, скільки потрібно підтверджень на пуск, – з усіх трьох ядерних валізок чи достатньо і двох.

Who is товариш Шойгу

Сергій Шойгу на владному Олімпі Росії персона, безумовно, дуже цікава. Він справжній динозавр російського політикуму. Нинішній голова Міноборони в уряді Росії ось уже третину століття (починаючи з 1991 року. – Ред.). Почав із заступника голови Держкомітету РРФСР з архітектури та будівництва та дослужився до крісла військового міністра.

Військове відомство Шойгу очолює з 2012 року, тобто вже 10 років. Соцопитування в Росії регулярно ставлять його на друге місце після Путіна за популярністю… Але є одне "але", яке потенційно може перебити всі його козирі.

Він не кадровий військовий і, найімовірніше, так і залишився для великих погонів Росії "цивільним вискочкою". Люди з лампасами на пострадянських просторах мають стійке неприйняття цивільних і воно зашито в них на рівні ДНК…

Додайте до цього вічну "особисту неприязнь" між ФСБ та армійською верхівкою, коріння якої сягає ще далекого радянського минулого, і стане ясно, що у цьому розділі зі зникненням точку ставити ще рано.

Безумовно, Шойгу за всі ці роки у владі зумів створити команду з особисто відданих людей. Але питання в іншому. Чи збережуть васали вірність сюзерену, якщо раптом під загрозою опиняться їхні власні життя?

"Інфаркт у Шойгу був, буде і другий"

Історія Шойгу ще далеко не закінчена. Після того, як 19 квітня його показала пресслужба Міноборони РФ, тут же з'явилася і "отвєтка".

Відомий опозиційний активіст та бізнесмен Леонід Невзлін публічно заявив про те, що Шойгу обдурив Путіна щодо неучасті призовників у війні проти України. А знищення крейсера "Москва" лише підтвердило "кидок".

"...мовчать військові начальники по всьому ланцюжку до самого верху. До самого Шойгу мовчать. Він хоч і заговорив після інфаркту, але про екіпаж крейсера мовчить. Мовчать командири і тікають від батьків, які хочуть знати, де їхні сини. Ховають кінці у воду. Будуть безвісти зниклі, контракт заднім числом підписали. Знайдуть, як викрутитися. Але ось із Путіним у Шойгу погано вийшло", – написав у Мережі опозиціонер.

Яким буде фінал для військового міністра насправді – зараз не скаже ніхто. Але те, що вся ця історія зі зникненням Шойгу з'явилася явно не на порожньому місці, не викликає сумнівів, як і те, що він перебуває під невсипущим наглядом.