Шойгу вперше з березня виступив у Міноборони РФ з заявою про війну в Україні

Шойгу заявив, що план звільнення "ЛДНР" виконується послідовно. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше з березня прокоментував війну в Україні. Як повідомляє BBC, глава оборонного відомства заявив, що план нібито "звільнення" так званих "ДНР" і "ЛНР" виконується послідовно.

"Послідовно реалізується план щодо "звільнення" Донецької та Луганської "народних республік", – повідомив Шойгу, виступаючи на колегії Міноборони РФ.

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Він також додав, що на окупованих Росією територіях нібито налагоджується "мирне життя". При цьому Шойгу звинуватив США та інші західні країни роблять все, щоб максимально затягнути хід війни.

"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати до останнього українця", – сказав голова Міноборони Росії.

Нагадаємо, останні три тижні Шойгу практично не з'являвся на публіці та не робив жодних заяв. Востаннє глава Міноборони РФ публічно виступав 29 березня. Тоді він назвав головну мету так званої "спецоперації" в Україні, додавши, що її основні завдання загалом було виконано.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", 26 березня радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що у міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу – інфаркт. Саме тому він не з'являвся на публіці.

14 квітня російський бізнесмен Леонід Невзлін також заявив, що у міністра оборони РФ Сергія Шойгу трапився інфаркт. Міністр перебував у реанімації та був підключений до приладів. За словами Невзліна, інфаркт міг виникнути не за природних причин.