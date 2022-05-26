Штайнмайєр звернувся до Путіна щодо війни в Україні і закликав зробити два кроки

Штайнмайєр висунув Путіну вимогу щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Росії Володимира Путіна негайно вивести війська з України та піти на мирні переговори з українською владою.

Таку заяву він зробив 25 травня у Штутгарті з нагоди Дня німецьких католиків, повідомляє DW.

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"Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії... Пане Путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!" – звернувся він до президента РФ.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що "агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні". Він нагадав, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, і світові ціни на нього різко зросли.

"Багатьом регіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", – попередив президент Німеччини.

Він також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".

Україна чекає від Німеччини посилення підтримки

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр збирався приїхати до Києва 13 квітня, проте його візит у результаті не було погоджено. Така принципова позиція Києва була пов'язана з недостатньо жорсткою політикою Берліна щодо Москви.

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Німецькі політики сприйняли відмову Зеленського приймати Штайнмаєра у Києві як дипломатичну образу.

Проте 5 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Франком-Вальтером Штайнмаєром.