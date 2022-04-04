Штайнмайєр покаявся у підтримці Росії та "Північного потоку-2"

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що шкодує про колишню підтримку Росії та будівництво газопроводу "Північний потік 2" в обхід України. Про це він повідомив сьогодні, 4 квітня, повідомляють ЗМІ.

"Моя прихильність до газопроводу "Північний потік – 2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", — сказав він.

Політик зазначив, що не вірив у те, що Путін розв'яже справжню війну.

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"Я не вірив, що Володимир Путін прийме повну економічну, політичну та моральну аварію своєї країни заради свого імперського божевілля", — зізнався Штайнмайєр.

Захід проти "Північного потоку"

Російське вторгнення знищило "Північний потік – 2" адже жодна європейська країна не дозволить використання газопроводу після дій Путіна — про це заявила керівниця групи з геополітики Німецького фонду Маршалла США Крістін Берзіна. Навіть російські газопроводи, що діють, мають хитке майбутнє в Європі.

ЄС також намагається відмовитися від російських енергоресурсів – до кінця 2022 року планується скоротити імпорт газу на дві третини та до 2030 року відмовитися від нього взагалі. Путіну не допомогли навіть спроби шантажу з вимогою перейти на розрахунок у рублях, які успішно відхилили у Європі.

Американські аналітики переконані, що "Північний потік – 2" ніколи не буде введено в експлуатацію, оскільки ставлення європейців до російського газу змінилося. Країни намагаються знайти альтернативні джерела та відійти від РФ взагалі.

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