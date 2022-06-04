Швейцарія заборонила передавати Україні зброю свого виробництва, але залишила лазівку

Швейцарія не дозволила Данії та Німеччині поставити Україні БТР. Колаж "Сьогодні"

Уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.

Про це пише видання SRF.

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Деталі

Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок Gepard і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

"Відповідно до Закону про військову техніку запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", – йдеться у заяві.

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У той же час управління оборонних закупівель Швейцарії дозволило Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими Швейцарією німецькій оборонній групі Rheinmetall.

Нейтральний статус Швейцарії

Нейтральна Швейцарія вимагає, щоб закордонні країни, які купували швейцарську зброю, вимагали дозволу на її реекспорт.

У квітні вона наклала вето на реекспорт вироблених у Швейцарії боєприпасів, які використовуються у зенітних танках, які Німеччина відправляє до України. Також було відхилено прохання Польщі про постачання зброї для допомоги сусідній Україні.

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При цьому Швейцарія відмовилася від колишньої практики та ухвалила санкції Європейського Союзу, покликані покарати Росію за вторгнення в Україну.

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