Сигнал Путіну: США підготували нові санкції проти Росії

Законопроєкт має абревіатуру NYET. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенатори-республіканці внесли у верхню палату Конгресу Сполучених Штатів Америки законопроєкт, який передбачає санкції проти Російської Федерації.

Про це згадується на сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США.

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Цікаво, що законопроєкт має абревіатуру NYET (Never Yielding Europe's Territory).

Що в документі

"Хоча "воєнного" вторгнення ще не сталося, Росія має й інші способи нападу на Україну, які можуть завдати шкоди українцям та європейській безпеці в цілому", – сказав автор законопроєкту, сенатор США Джим Ріш.

За його словами, закон NYET передбачає негайну зупинку будівництва "Північного потоку – 2", посилає "потужний стримуючий сигнал", а також покладає на Росію великі економічні та військові витрати та надає підтримку Україні.

Фото – Official White House.

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Серед іншого документ передбачає:

Негайну зупинку будівництва проєкту "Північний потік – 2" та запровадження санкцій щодо проєкту в разі вторгнення Росії. Надсилає президент РФ Володимиру Путіну чіткий стримуючий сигнал про те, що вторгнення в Україну призведе до величезних економічних наслідків для економіки Росії, зокрема санкцій щодо великих російських банків тощо. Підтримку Україні до, під час та після російської ескалації. Надання 500 млн дол. США у вигляді іноземного військового фінансування для України, зокрема 250 млн дол. США як надзвичайне фінансування, а також 100 млн дол. США для екстреної допомоги летальною зброєю. Створення Фонду спротиву України. Затвердження нових повноважень щодо ленд-лізу для України. Подвоювання фінансування військових навчань США у Європі. Збільшення фінансування зусиль Державного департаменту протидії російській дезінформації тощо.

Санкції з Європи

12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба також казав, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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