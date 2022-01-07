Ситуація у Казахстані: протестувальників не налякали попередженням про вогонь на ураження (відео)

Люди не бояться правоохоронці/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"
У Казахстані люди не пішли з місць протестів, навіть попри останнє попередження влади, що правоохоронці будуть відкривати вогонь на ураження. Це стосується протестувальників, у яких є з собою зброя.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
Попри Різдво протести в Казахстані продовжуються. Мережею поширюють відео, на яких можна побачити, що відбувається в країні після опівночі. Людей не лякає той факт, що можуть почати чергову "зачистку".
Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі.
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світло-шумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь.
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.
- Влада Казахстану востаннє попередила озброєних протестувальників, які відмовляються підкорятися правоохоронцям, що по них буде відкритий вогонь на ураження.
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