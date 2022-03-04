Приховують правду: у РФ блокують ЗМІ та соцмережі

Окупанти обмежують доступ росіянам до ЗМІ та соцмереж/Фото: колаж: "Сьогодні"

У РФ блокують інтернет-видання та соцмережі. На це пішли заради того, щоб мешканці Росії не знали правди про війну в Україні.

Про це повідомляє видання "Медуза".

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У РФ блокуються видання, які відкрито пишуть про російську агресію. Також починають блокувати соцмережі Facebook і Twitter.

Сайт інтернет-видання "Медуза" перестав відкриватися у частини користувачів в Росії. Про це розповіли читачі видання. Крім того, повідомляється про обмеження доступу до сайтів BBC і Deutsche Welle.

У декількох регіонах РФ не працює "Радіо Свобода". Також заблоковані App Store і Google Play.

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Обстріл Запорізької АЕС

Російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Наразі там почалася пожежа.

Через обстріли існує загроза вибуху. До слова, це може завдати гіршої шкоди, ніж Чорнобиль. Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь.