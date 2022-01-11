Слабак! Байдена "накачали" для бою із Путіним

Байдену треба зрозуміти, чи справді Росія нападе на Україну, чи Путін лише шантажує війною. Фото: колаж "Сьогодні"
Усередині США президент Джо Байден переживає критику за свої нерішучі дії на тлі зростання міжнародної напруженості через скупчення військ Росії на кордонах України. Зокрема, сенатор від республіканської партії Джоні Ернст вважає, що нинішній президент США є слабким лідером для такої ситуації.
Про це Джоні Ернст заявила телеканалу NewsmaxTV.
Путін не сприймає санкції
"Я не думаю, що Росія серйозно ставиться до санкцій США у світлі нарощування військової могутності навколо України. Це президент, який не може протистояти супротивникам, які у нас є по всьому світу. Це президент, який провалив виведення військ з Афганістану, залишивши американців і союзників в Афганістані — кинув під автобус наших друзів та сусідів. Не дивно, що весь світ, включаючи Путіна, бачить слабкість влади Сполучених Штатів" , – вважає Ернст.
Ця заява з'явилася на тлі інтерв'ю посла США в Москві Джона Саллівана, в якому він розповів російським журналістам, що скупчення військ Росії на кордоні України є надзвичайною ситуацією та реальною загрозою.
Обстановка
- Російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що Байден повністю провалив переговори із господарем Кремля і тиснутиме на Україну, щоб ухвалила план РФ щодо вирішення проблеми з Донбасом.
- Американська преса продовжує повідомляти тривожні новини із кордонів України. Видання The New York Times надрукувало нову карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів неподалік від нашого кордону.
- Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт щодо запровадження санкцій російським газопроводом "Північний потік-2", щоб не допустити його запуску.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на вимогу Російської Федерації заблокувати перспективу членства України та інших країн східної Європи до Північноатлантичного альянсу відмовою, але не виключив розмови про занепокоєння Москви через дії Заходу.