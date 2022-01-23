Зміна влади в Україні після вторгнення Путіна – США підтверджують інформацію Британії

США дізналися про плани Володимира Путіна Колаж "Сьогодні"

У США прокоментували заяву МЗС Великої Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського політика після вторгнення.

Джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії, повідомляє CNN.

Реклама

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Це включає такі речі, як встановлення дружнього уряду та використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакодумства", – сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден зустрівся зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "агресивні дії Росії щодо України, які тривають".

Реклама

Байден був проінформований про стан російських військових операцій біля кордонів України та обговорив як поточні зусилля щодо деескалації ситуації за допомогою дипломатії, так і низку заходів стримування, які тісно координуються із союзниками та партнерами, включаючи поточні постачання допомоги Україні.

"Президент Байден знову підтвердив, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати накладуть на Росію швидкі та серйозні наслідки разом з нашими союзниками та партнерами", – заявив Білий дім.

Заява МЗС Великої Британії

Раніше у британському МЗС заявили, що отримали дані про змову Кремля. За планом російської влади, після вторгнення в Україну на чолі окупаційної адміністрації буде поставлено "проросійського лідера". Як імовірного кандидата у МЗС назвали екснардепа Євгена Мураєва.

Реклама

Також у відомстві назвали прізвища українських політиків, які перебувають у контакті з російськими розвідниками, що нині беруть участь у плануванні нападу на Україну. Це Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Микола Азаров та Володимир Сивкович.

Плани Росії щодо вторгнення в Україну