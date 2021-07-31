Зі сльозоточивим газом і водометами: в Парижі протест проти обмежень для невакцинованих

У Парижі й по всій Франції на вулиці вийшли десятки тисяч людей

Протест у Франції. Фото Reuters / Sarah Meyssonnier

Багатотисячні марші, сутички з поліцією та сльозогінний газ – так у Франції проходять акції протесту. Французи обурені санітарними паспортами, які запроваджує влада. В довідці має бути вказано, чи вакцинована особа, або негативний тест на коронавірус. Вже найближчими днями правила мають набути чинності, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Гаряче в центрі Парижа й небезпечно: влада серйозно готувалася до суботніх акцій протесту. У місті чергували близько 3 тисяч правохоронців. І все ж в якийсь момент ситуація стала напруженою. Протести переросли у сутички з поліцією. Вже відомо – серйозно постраждав один з поліцейських, у нього влучила петарда, яку кинули з натовпу. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ, водомети, світлошумові гранати.

А починалося все мирно. У Парижі і взагалі по всій Франції на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Не згодні з обмеженнями, що впроваджує влада, аби стримати стрімке поширення штаму "Дельта".

У Франції запровадили санітарну перепустку, щоб у такий радикальний спосіб стимулювати вакцинацію. А для лікарів її взагалі зробили обов’язковою. Не щеплених у вересні відсторонюватимуть від роботи. Тож невдоволені медики також на акції.

"Я медсестра і я звільнилася. Бо вважаю, що нас не повинні шантажувати. А нам кажуть: якщо не вакцинуєтеся – то буде ваша провина, що люди заразилися", – каже протестувальниця Аже Амор.

"Це велика перешкода для свободи. Зараз ми повинні мати перепустку аби відвідувати магазини, кінотеатри і просто насолоджуватися життям після виснажливої роботи. Перепустка – це реальна загроза для кожного. Антисоціальна річ", – впевнений інший учасник акції Ян Муа.

Влада погодилася піти на поступки і дещо пом'якшити умови обмежень, але мітингувальникам цього замало – все одно протестують.