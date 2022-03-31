Солдати з Південної Осетії відмовилися воювати в Україні та повернулися на батьківщину

Солдати Південної Осетії відмовилися воювати в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові з невизнаної псевдореспубліки Південна Осетія (окупована територія Грузії), яких Росія хотіла залучити до бойових дій на території України, склали зброю та повернулися додому. Про це заявив "експрезидент" Південної Осетії Едуард Кокойти, повідомляє Telegram-канал "Протести у світі".

Зазначається, що самовільно покинули Україну 300 солдатів.

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"Ми всі стурбовані ситуацією навколо наших воїнів, які повернулися додому в Осетію із зони бойових дій. Ніхто не має права засуджувати цих хлопців або звинувачувати їх у боягузтві", – заявив Кокойти.

Він також наголосив, що слід розібратися в причинах того, що сталося, і з'ясувати, яким чином було організовано їхню участь.

"Цим ми займемося найсерйознішим чином", – пообіцяв політик.

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У Telegram-каналі "Підслухано в поліції" опублікували фотографії військових та повідомили, що вони нібито повернулися додому автостопом.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада, для посилення свого військового контингенту в Україні.

Проте як стало відомо, Сирія не стримує обіцянки надати Росії бойовиків для війни проти України.