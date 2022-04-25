"Зійшов благодатний вогонь": у Росії спалахнула пожежа на авіабазі (відео)

У російському Уссурійську зайнялася авіабаза

У російському Уссурійську (Приморський край) 25 квітня сталася пожежа на місцевій авіабазі.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Сегодня".

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Варто зазначити, що місто Уссурійськ розташоване майже за 10 000 км від України.

"Найімовірніше, пожежа виникла після зростання денних температур та лісових пожеж", – йдеться у підписі до відео.

У Росії жодних офіційних заяв через подію поки що не роблять. Інформації щодо можливих потерпілих немає.

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Користувачі Мережі, обговорюючи цей інцидент, жартома припустили, що на уссурійську авіабазу "зійшов благодатний вогонь".

У Брянську зайнялася нафтобаза

Вночі проти понеділка, 25 квітня, у Брянську прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причин не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи теж не було жодних згадок.

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Як стало відомо, потерпілих, за попередніми даними, внаслідок пожежі на нафтобазі не було.

"На нафтобазі АТ "Транснафта Брянськ – Дружба" в Брянську сталася пожежа, евакуація населення не планується. Потерпілих, за попередньою інформацією, немає", – йдеться в повідомленні пресслужби МНС РФ.

Крім цього, раніше джерело "Інтерфаксу" повідомило, що в Брянську горять два сховища нафтопродуктів.