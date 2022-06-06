Рада Безпеки ООН терміново проведе засідання через війну в Україні – що обговорять

Рада безпеки ООН обговорить війну в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Воно відбудеться сьогодні, 6 червня, і розпочнеться о 17:00 (за Києвом). Основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, та торгівлі людьми у контексті війни в Україні.

Про це повідомили у секретаріаті Ради безпеки, передає "Укрінформ".

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Також заплановано виступи спеціального представника із сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Крім того, очікується участь у роботі Ради безпеки голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

До участі у засіданні Ради запрошено Україну, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

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В ООН назвали шокуючі цифри жертв російської війни в Україні

Через повномасштабне вторгнення в Україну, яке Російська Федерація розпочала 24 лютого, загинули 4113 цивільних. Крім того, 4916 людей були поранені. Про це повідомляє ООН.

За інформацією ООН, зокрема:

вбито 4113 осіб (1550 чоловіків, 1023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1276 дорослих, стать яких поки що невідома);

поранені 4916 осіб (978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток та 138 хлопчиків, а також 168 дітей та 2859 дорослих, стать яких поки що невідома).

На Донбасі — 2337 убитих та 2808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

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Більшість жертв серед цивільного населення внаслідок, зокрема, обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

Крім того, в ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область).

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