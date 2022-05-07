Радбез ООН вперше з 24 лютого зробив заяву щодо України: у ній немає жодного слова про війну та Росію

Рада безпеки висловила "глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки в Україні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада Безпеки ООН у п'ятницю одноголосно підтримав мирне врегулювання ситуації в Україні. Про це написав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Twitter .

"Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути гармати та відстоювати цінності Статуту ООН", – написав Гутерреш.

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Крім того, Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" з приводу війни в Україні, схваливши першу заяву за весь час від початку військового вторгнення РФ проти України.

"Рада Безпеки висловлює глибоке занепокоєння щодо підтримки миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави зобов'язалися вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", – йдеться у заяві.

Глава ООН вітав такий крок Радбезу і пообіцяв і надалі докладати зусиль для врятування життя людей та пошуку миру.

"Сьогодні вперше Рада безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ повинен об'єднатися, щоб змусити гармати замовкнути і підтримати цінності статуту ООН. Я вітаю цю підтримку і продовжуватиму докладати всіх зусиль, щоб рятувати життя, зменшити страждання та знайти шлях до миру", – заявив Гутерреш.

Ситуація в Україні 7 травня

У Харківській області окупанти обстрілюють Ізюм з реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи заборонені касетні снаряди і у своїй пропаганді звинувачують в обстрілі українських захисників. Водночас відстань до українських позицій – більша, ніж максимальна дальність стрілянини цих установок.

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В окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти почали тиснути на активістів та волонтерів . Загарбники приходять до їхніх будинків та офісів і вимагають припинити допомагати місцевим жителям. Це стосується видачі ліків та їжі населенню.

У будинку одного з мешканців Бучі жили російські окупанти. Повернувшись додому, чоловік побачив лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Як виявилося, це отруйна речовина – ртуть.