Спікер парламенту Угорщини зробив дивну заяву про Зеленського

Спікер парламенту Угорщини заявив про «психічні проблеми» Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він жорстко просить партнерів про підтримку.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу Hír TV.

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За його словами, він не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Зеленський, звертаючись не лише до офіційного Будапешта, а й, наприклад, до канцлера Німеччини.



"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо – звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає чи загрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", – сказав. речник парламенту Угорщини.



Ласло Кевер сказав також, що чекає на проблеми для українських угорців після війни і "треба бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншості доведеться зовсім покинути батьківщину.

Угорщина запровадила надзвичайний стан через війну в Україні

З 25 травня з 00:00 в Угорщині запроваджується надзвичайний стан через війну в Україні. Такий захід дозволить негайно реагувати на наслідки війни в Україні, повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Зокрема, він заявив, що надзвичайний стан міг бути впорядкований після того, як уряд надав можливість зробити це шляхом внесення змін до Основного Закону.

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За словами прем’єр-міністра, світ на порозі економічної кризи. Він вважає, що країна "має залишатися осторонь війни, захищати фінансову безпеку сімей, що вимагає простору для маневру".

Крім того, Орбан наголосив, що, як і надзвичайна ситуація проти епідемії, це дозволить уряду "негайно відреагувати та захистити країну та сім'ї всіма можливими засобами".

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