Спікер Пентагону поділився подробицями про передачу розвідданих Україні

Кірбі про ситуацію на фронті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Міноборони США заявили, що діляться з Україною даними розвідки про ситуацію на полі бою, проте не передають інформацію про місцезнаходження вищих воєначальників армії РФ.

Про це сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, передає РБК-Україна.

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"США надають розвідувальну інформацію про ситуацію на полі бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну. Ми про це говорили. Ми не надаємо розвідувальні дані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей ударів Збройних сил України" , – сказав він.

Кірбі зазначив, що Україна більш проінформована про те, що відбувається на фронті, ніж США.

"В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, й у них є власні хороші можливості", – сказав Кірбі.

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У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним.

За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою.

Кірбі також відмітив і запеклий український опір.

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Третя причина, за його словами, це погодні умови.

Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.

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