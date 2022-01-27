Вакцині "Супутник V" можуть дати зелене світло: у ВООЗ розкрили плани

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 2022 року розгляне можливість визнання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомила представниця ВООЗ у Росії Меліта Вуйнович, повідомляє Российская газета.

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За словами Вуйнович, 10 вакцин уже включено до списку препаратів, рекомендованих для застосування в пандемію. Ще 16 кандидатів перебувають у процесі очікування, включаючи "Супутник V".

За її словами, для включення до цього списку потрібно зібрати необхідний пакет документів, який включає п'ять великих модулів, зокрема документи ефективності вакцини, а також статті в медичному журналі The Lancet. При цьому представниця ВООЗ у Росії уточнила, що з усіх російських вакцин поки що лише "Супутник V" подав заявку на реєстрацію.

"Все йде за планом, і ми сподіваємося, що ці плани дозволять цього року прийти до закінчення процесу", – наголосила Вуйнович.

Україна заборонила "Супутник V"

Президент Володимир Зеленський ще рік тому заявляв, що Україна точно не використовуватиме російську вакцину "Супутник V", оскільки її ефективність ніким не підтверджено.

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Кабмін своєю ухвалою від 8 лютого 2021 року фактично заборонив реєструвати в Україні "Супутник V".

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробка та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, забороняється", – йдеться у ухвалі.

Росія вимагає від України визнати документи про вакцинацію від COVID на окупованих територіях вакциною "Супутник V". Натомість Кремль пропонує розблокувати контрольно-пропускні пункти на кордоні з ОРДЛО.

Українська сторона навідріз відмовилася від такої пропозиції.