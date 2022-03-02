США розслідуватимуть злочини російських олігархів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство юстиції США створило групу, яка розслідуватиме питання незаконного збагачення російських олігархів.

Про це сказав президент США Джо Байден, повідомляє Liga.net.

Реклама

"Ми дістанемося до вас"

"США створили спеціальну групу в Міністерстві юстиції, яка розслідуватиме злочини олігархів, їхні розкішні апартаменти, їхні приватні літаки. Ми дістанемося до вас, я попереджаю", – сказав він.

Джо Байден / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Байден також заявив, що завершено злочинне збагачення "корумпованих лідерів та російських олігархів, які отримали мільярди доларів за час існування цього насильницького режиму".

Водночас, за його словами, у планах США – обвал російського рубля. Джо Байден зазначив, що це зробить "абсолютно безглуздим військовий фонд Путіна, який він має у своєму розпорядженні".

Реклама

Санкції проти РФ

Окрім надання матеріальної допомоги Україні, всесвітня спільнота запроваджує санкції проти російських чиновників та компаній.

Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Йдеться про таких людей:

президент РФ Володимир Путін;

секретар Ради безпеки Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім цього, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів.

Реклама

Також Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції через Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США. Оскільки у Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну.

Читайте також: