США розслідуватимуть злочини російських олігархів

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Міністерство юстиції США створило групу, яка розслідуватиме питання незаконного збагачення російських олігархів.
Про це сказав президент США Джо Байден, повідомляє Liga.net.
"Ми дістанемося до вас"
"США створили спеціальну групу в Міністерстві юстиції, яка розслідуватиме злочини олігархів, їхні розкішні апартаменти, їхні приватні літаки. Ми дістанемося до вас, я попереджаю", – сказав він.
Байден також заявив, що завершено злочинне збагачення "корумпованих лідерів та російських олігархів, які отримали мільярди доларів за час існування цього насильницького режиму".
Водночас, за його словами, у планах США – обвал російського рубля. Джо Байден зазначив, що це зробить "абсолютно безглуздим військовий фонд Путіна, який він має у своєму розпорядженні".
Санкції проти РФ
Окрім надання матеріальної допомоги Україні, всесвітня спільнота запроваджує санкції проти російських чиновників та компаній.
Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Йдеться про таких людей:
- президент РФ Володимир Путін;
- секретар Ради безпеки Микола Патрушев;
- заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
- міністр закордонних справ Сергій Лавров;
- голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
- начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.
Крім цього, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів.
Також Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції через Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США. Оскільки у Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну.