США і Німеччина оголосять рішення щодо "Північного потоку 2" в найближчі дні – ЗМІ

Важливий пункт майбутньої угоди – збільшення інвестицій в енергобезпеку України

Ангела Меркель, Джо Байден і "Північний потік 2" / колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати і Німеччина близькі до врегулювання розбіжностей щодо російського газопроводу "Північний потік – 2" і в найближчі дні мають намір оголосити про укладення відповідної угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

"Виглядає непогано. Ми очікуємо, що ці переговори вирішаться в найближчі дні", – заявило одне з джерел.

Друге джерело розповіло, що під час обговорення обидві сторони наблизилися до угоди, яке не дасть відновити зняті на цей момент санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора.

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Водночас обидва джерела агентства стверджують, що одним із ключових моментів угоди буде збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку енергетичної трансформації, підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки України.

"Поки не ясно, чи оголосять обидві країни про державні інвестиції чи вони спробують залучити приватні інвестиції в Україну", – зазначає агентство.

Тим часом стало відомо, що радник Держдепартаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле 20-21 липня відвідає Україну, а потім Польщу для обговорення "спільної стурбованості" щодо газопроводу "Північний потік – 2" і енергетичної безпеки.

Зазначимо, в Офісі українського президента вважають, що підсумки переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель підтверджують, що США і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва РФ збільшити тиск на Україну.