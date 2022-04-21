США змінили умови прийому біженців з України – що змінилося

У Мексиці чекають дозвіл на в'їзд до США сотні українців / Колаж "Сьогодні"

Влада США змінила алгоритм надання біженцям з України статусу TPS (temporary protection status / Тимчасовий захист). Згідно з новою прийнятою програмою здобувачам такого статусу, що рятуються від війни, перед виїздом до США необхідно заповнити відповідну онлайн-заявку. Отримати тимчасовий захист при перетині сухопутного кордону США неможливо з понеділка, 25 квітня.

Про це повідомляє агентство АР.

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Що відомо

"Оголошена у четвер програма спростить подання заяв про надання статусу біженця для українців та інших осіб, які рятуються від бойових дій, але більше не надаватиме в'їзд тим, хто з'являється на кордоні США та Мексики в пошуках притулку, як це зробили тисячі людей після вторгнення за наказом президента Росії Володимира Путіна майже два місяці тому", – повідомляє агентство.

Раніше біженці з України, хто не мав діючих віз США, могли потрапити до Штатів за програмою TPS через кордон із Мексикою. Так зробили вже 15 тисяч людей. Американський президент Джозеф Байден обіцяв, що США приймуть у себе 100 тисяч українських біженців.

Поки не повідомляється, на якому сайті можна знайти анкету на отримання статусу TPS, щоб перетнути кордон США без американської візи. На сайті посольство США в Україні ніякої інформації також немає.

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Українські біженці