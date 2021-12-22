США не увійдуть до "нормандського формату", але обіцяють іншу допомогу Україні

На фото "нормандська трійка": зліва на дивані Олаф Шольц, за столом – Макрон, праворуч – Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати не братимуть участі в "нормандському форматі", але готові підтримувати процес та сприяти виконанню Мінських домовленостей. Про це сказала помічниця держсекретаря США Карен Донфрід, пише Голос Америки.

"Йдеться не про приєднання Америки до "нормандського процесу". Йдеться про те, що ми підтримуємо дипломатію, що вже триває, і продовжуватимемо співпрацювати в цьому питанні не лише з українцями та росіянами, а й французами, німцями та ОБСЄ", — розповіла Донфрід.

За її словами, основною метою її візиту до Києва, Москви та Брюсселя було донести те, що США відкриті для того, щоб сприяти виконанню Мінських угод на підтримку "нормандського процесу".

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"Ця поїздка була продуктивною, важлива можливість підтвердити наші зобов'язання перед Україною, заохотити Росію до деескалації та продовжити дипломатичний шлях, нарешті, тісно співпрацювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами з ЄС", – сказала вона.

Донфрід зазначила, що США та європейські союзники погоджуються, що Мінські угоди — це поки що єдиний шлях до вирішення конфлікту між Україною та Росією.

Вона припустила, що двосторонні контакти між США та Росією можуть відбутися вже у січні.

"Щодо двосторонньої співпраці ми вирішимо дату спільно з Росією. Ми думаємо, це відбудеться у січні", – зазначила вона.

Говорячи про те, як швидко США відреагують за подальшого вторгнення Росії в Україну, Донфрід відповіла: "негайно".

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США хотіли бачити у "нормандському форматі"

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, який тривав 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу. Коментуючи приєднання США до переговорів, президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у межах "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США.

15 грудня Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства", що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

Переговори

Повідомляється, що Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донеччині. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".