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США пояснили, чому зараз не варто бити санкціями щодо Росії – заява Пентагону

Наталія Магдик
21 лютого, 09:44
Введення санкцій може вплинути на розрахунки Путіна

Офіційний представник Пентагону Джон Кібрі / Фото: Колаж: Сьогодні

США не планують запроваджувати санкції проти Росії до вторгнення в Україну. Про це сказав прессекретар Пентагону Джон Кібрі, пише Politico.

США не вводитимуть повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.

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"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції – ред.) і сподіваємось, що це може вплинути на розрахунки Путіна", – сказав Кібрі.

За його словами, західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися у Брюсселі, а також у Литві і, звичайно ж, у Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", – відповів він.

Також Кірбі наголосив, що Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, завдані Україні внаслідок вторгнення.

Санкції проти РФ

Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-достатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.