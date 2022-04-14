США відкривають для України дані стеження за окупантами у Криму та на Донбасі

У Пантагоні уважно стежать за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон вирішив розширити обмін розвідданими з Україною, щоб надати нам більше інформації про дії Росії на окупованих територіях східної частини країни та в Криму.

Про це повідомили американському телеканалу CNN офіційні особи та ще одне джерело, знайоме з цим питанням.

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Що відомо

За даними телеканалу, останніми тижнями Пентагон послабив правила обміну розвідувальними даними з Києвом, особливо з регіонів України, які перебувають під контролем армії Російської Федерації.

"Зі зміною військових дій Росії на півдні та сході України ми змінили наші інструкції, щоб надати операторам додаткову ясність, що дозволяє обмінюватися розвідданими з Україною в очікуванні динамічних бойових дій", – сказав CNN неназваний представник американської розвідки.

Джерело зазначило, що США "ділилися і продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними з українцями, щоб підтримати їхню здатність захищатися від російської агресії, яка виходить з будь-якої точки України".

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Раніше сенатори США зажадали від Вашингтона налагодити обмін важливою розвідувальною інформацією, яка могла б допомогти українцям вибудувати ефективну оборону та "повернути собі кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим та Донбас".

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