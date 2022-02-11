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США відправили в Україні гуманітарний безпековий вантаж з Javelin

Володимир Козир
11 лютого, 02:33
Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів, яка була погоджена президентом США

На борту, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin/Фото: Посольство України в США, колаж: "Сьогодні"

Зі Сполучених Штатів Америки в Україну вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє посольство України в США.

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Деталі

Посол України в США Оксана Маркарова з військовим аташе Борисом Кременецьким і командою аташату, заступницею помічника з регіональної безпеки Держсекретаря США Мірою Ресник та командиром 436 авіаційного транспортного крила ВПС США Метью Гусманном взяли участь у відправленні гуманітарного безпекового вантажу з бази Dover Air Force у США до України.

Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів, яка була погоджена президентом США Джо Байденом у зв‘язку зі зростаючою загрозою Росії.

"Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноспроможності української армії", — йдеться у повідомленні.

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