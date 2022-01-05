США відреагували на протести в Казахстані: "Заяви Росії — божевільні"

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі прокоментувала ситуацію в Казахстані/Колаж: "Сьогодні"

У Сполучених Штатах Америки відреагували на масові протести в Казахстані. У Білому домі також прокоментували заяву РФ, що до протестів у Казахстані можуть бути причетні США.

Відповідне відео з коментарем прессекретарки Білого дому Джен Псакі опублікували в Telegram-каналі "Пул N3".

Реклама

Деталі

"Ми відстежуємо повідомлення про протести в Казахстані, і підтримуємо заклики до спокою і можливості протестуючих висловлюватися мирно. Існують якісь божевільні заяви Росії про те, що за цим стоїмо ми. Це брехня! І, безсумнівно, частина російської дезінформації", — заявила Джен Псакі.

Ситуація

Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алмати. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння .

. "У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", – так покликав війська Володимира Путіна Токаєв.

Токаєв. Перед цим була телефонна розмова поки що лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва із президентом Росії Володимиром Путіним та з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком.

поки що лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва із президентом Росії Володимиром Путіним та з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком. Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який сам прийшов до влади внаслідок оксамитової революції, почав консультації з главами країн ОДКБ у зв'язку із ситуацією в Казахстані.

Читайте також