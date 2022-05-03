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США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin — Кірбі

Володимир Козир
3 травня, 00:54
Вони надійдуть в Україну до 6 травня

Кірбі заявив, що Україна отримає ще 5000 протитанкових ракет Javelin/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю в Україну. До п'ятниці, 6 травня, надійде нова партія.

Про це під час брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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Деталі

До 6 травня в Україну будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.

За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

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  • особового складу – 75;
  • танків – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артилерійських систем – 1;
  • мінометних розрахунків – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • спеціальна техніка – 1.

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