США передадуть Україні ще 5000 протитанкових ракет Javelin — Кірбі

Кірбі заявив, що Україна отримає ще 5000 протитанкових ракет Javelin/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю в Україну. До п'ятниці, 6 травня, надійде нова партія.
Про це під час брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Деталі
До 6 травня в Україну будуть поставлені ще 5000 протитанкових ракет Javelin. Кірбі зазначив, що ракети Javelin нададуть Україні в рамках військової допомоги в боротьбі з російською агресією.
За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.
"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 75;
- танків – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артилерійських систем – 1;
- мінометних розрахунків – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- спеціальна техніка – 1.