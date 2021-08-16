США залишають Афганістан остаточно. Про що заявив Байден

Байден высловився про вихід США з Афганістану / колаж "Сьогодні"
Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації, що склалася в Афганістані, влада в якому вчора перейшла до талібів. У ній він, зокрема, ще раз пояснив рішення про виведення військ з країни і назвав відповідальних за те, що відбувається там.
Його звернення транслювалося на офіційному каналі Білого дому в YouTube.
Інтереси США в Афганістані
Байден заявив, що 20 років тому Сполучені Штати пішли в Афганістан після терактів 11 вересня, не для того, щоб перетворити його на демократичну країну, а щоб він не став "колискою тероризму" і запобігти новим нападам.
"Зараз у США є інші небезпеки по всьому світу, які потребують більшої уваги", – підкреслив глава Білого дому.
Що відбувається сьогодні
За словами Джо Байдена, він не вів переговорів із рухом "Талібан" на відміну від свого попередника Дональда Трампа – після 1 травня 2021 року ніяких переговорів не було. Тому американські солдати не мали жодних гарантій безпеки.
"Подальші кроки з боку США були – або відправити ще більше військ і відкрити військові дії, продовживши конфлікт на третє десятиліття, або вивести війська", – підкреслив він.
Хто відповідальний за те, що відбувається
Американський президент заявив, що саме влада Афганістану здала правління країною після двох десятиліть підтримки, військової допомоги і трильйонів витрачених доларів.
"Вони не змогли утримати владу в руках і скористатися всіма благами, що надаються західними партнерами", – зазначив президент.
Росія і Китай були б раді продовженню місії США
Росія і Китай хотіли б, щоб США нескінченно вливали ресурси в Афганістан, вважає Байден, послаблюючи свої сили і можливості протистояти іншим викликам.
США підтримуватимуть мирне населення
Сполучені Штати не відмовлять у допомозі мирному населенню Афганістану. Вони зокрема мають намір продовжити боротьбу за освіту жінок і будуть "закликати нову владу з усіх міжнародних майданчиків" забезпечити доступ до знань. Також обіцяють підтримку біженцям.
Закриття посольств і допомога в евакуації
Глава Білого дому також згадав про евакуацію американських дипломатів з країни і пообіцяв допомогти з виїздом і союзникам. Крім того, американський президент пообіцяв підтримку і допомогу в евакуації вразливим верствам місцевого населення.
"Це (продовження військової місії в Афганістані. – Ред.) не в інтересах США. Це не те, чого хочуть американці", – резюмував Байден.
Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни:
- Таліби захопили столицімайже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.
- Збройні формування руху "Талібан" без бою увійшли в столицю Афганістану Кабул і почали займати залишені владою державні установи. Зокрема, таліби зайняли президентський палац,
- Після того, як зайняли Кабул, оголосили про відтворення так званого Ісламського Емірату Афганістан, а всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан".