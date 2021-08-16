США залишають Афганістан остаточно. Про що заявив Байден

Байден высловився про вихід США з Афганістану / колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації, що склалася в Афганістані, влада в якому вчора перейшла до талібів. У ній він, зокрема, ще раз пояснив рішення про виведення військ з країни і назвав відповідальних за те, що відбувається там.

Його звернення транслювалося на офіційному каналі Білого дому в YouTube.

Інтереси США в Афганістані

Байден заявив, що 20 років тому Сполучені Штати пішли в Афганістан після терактів 11 вересня, не для того, щоб перетворити його на демократичну країну, а щоб він не став "колискою тероризму" і запобігти новим нападам.

"Зараз у США є інші небезпеки по всьому світу, які потребують більшої уваги", – підкреслив глава Білого дому.

Що відбувається сьогодні

За словами Джо Байдена, він не вів переговорів із рухом "Талібан" на відміну від свого попередника Дональда Трампа – після 1 травня 2021 року ніяких переговорів не було. Тому американські солдати не мали жодних гарантій безпеки.

"Подальші кроки з боку США були – або відправити ще більше військ і відкрити військові дії, продовживши конфлікт на третє десятиліття, або вивести війська", – підкреслив він.

Хто відповідальний за те, що відбувається

Американський президент заявив, що саме влада Афганістану здала правління країною після двох десятиліть підтримки, військової допомоги і трильйонів витрачених доларів.

"Вони не змогли утримати владу в руках і скористатися всіма благами, що надаються західними партнерами", – зазначив президент.

Росія і Китай були б раді продовженню місії США

Росія і Китай хотіли б, щоб США нескінченно вливали ресурси в Афганістан, вважає Байден, послаблюючи свої сили і можливості протистояти іншим викликам.

США підтримуватимуть мирне населення

Сполучені Штати не відмовлять у допомозі мирному населенню Афганістану. Вони зокрема мають намір продовжити боротьбу за освіту жінок і будуть "закликати нову владу з усіх міжнародних майданчиків" забезпечити доступ до знань. Також обіцяють підтримку біженцям.

Закриття посольств і допомога в евакуації

Глава Білого дому також згадав про евакуацію американських дипломатів з країни і пообіцяв допомогти з виїздом і союзникам. Крім того, американський президент пообіцяв підтримку і допомогу в евакуації вразливим верствам місцевого населення.

"Це (продовження військової місії в Афганістані. – Ред.) не в інтересах США. Це не те, чого хочуть американці", – резюмував Байден.

Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни: