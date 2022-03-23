США визнали агресію проти України військовим злочином Росії

У США висловилися про війну РФ проти України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

США офіційно визнали військовим злочином вторгнення Росії до України. Таке рішення було прийнято після аналізу фактів з офіційних та розвідувальних джерел, йдеться у зверненні держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

"Сьогодні я можу оголосити, що, ґрунтуючись на наявній на даний момент інформації, уряд США вважає, що російські військові скоїли військові злочини в Україні", – сказано у заяві.

Держсекретар США зазначає, що дії російських військових були спрямовані проти мирних громадян.

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"З моменту початку неспровокованої і несправедливої війни за своїм вибором президент Росії Володимир Путін розв'язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі і руйнувань по всій Україні. Ми бачили численні повідомлення, які заслуговують на довіру, про невибіркові напади та напади, навмисно спрямовані проти цивільних осіб, а також інші злодіяння", — йдеться у заяві.

Втрати та руйнування

Блінкен перераховує злочини, вчинені російською армією на території України. Серед них руйнування будинків мирних жителів, шкіл, лікарень, обстріл транспорту й машин швидкої допомоги та багато інших злочинів, результатом яких стала загибель тисяч мирних жителів.

"Станом на 22 березня офіційні особи обложеного Маріуполя заявили, що тільки в цьому місті було вбито понад 2400 мирних жителів. Крім руйнувань у Маріуполі, Організація Об'єднаних Націй офіційно підтвердила понад 2500 жертв серед цивільного населення, включаючи вбитих і поранених, і підкреслює, що фактичні втрати, ймовірно, вищі", – зазначає Блінкен.

Він підкреслив, що США продовжать відслідковувати повідомлення про військові злочини та ділитимуться зібраною інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами і організаціями.

"Ми прагнемо добиватися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування", – заявив Блінкен.

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