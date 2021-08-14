США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви

Натовпи білорусів намагаються незаконно потрапити до Литви / Фото: колаж "Сьогодні"
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала Олександра Лукашенка негайно припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви і висловила підтримку Литві у зв'язку із ситуацією на кордоні.
Про це повідомляють у Держдепі США.
Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, під час якого дипломати обговорили політичну ситуацію в Білорусі. У цьому контексті Штати підтвердили підтримку білоруського демократичного руху.
"Закликаємо режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації незаконних потоків мігрантів через його кордони", – йдеться в заяві Держдепу.
Нагадаємо, що в Литві спостерігається наплив нелегальних мігрантів. З початку липня країна оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.
Стіна від Білорусі з колючого дроту
Щоб вирішити проблему з нелегальними мігрантами з Африки і Близького Сходу, Вільнюс вирішив побудувати на кордоні з Білоруссю стіну з колючого дроту – вона має простягтися майже на 680 кілометрів. Установлення тільки колючого дроту обійдеться в 42 млн євро.
Виявилося, що дістати стільки дроту – проблема. До її вирішення долучилася й Україна. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна передасть Литві колючий дріт, оскільки Мінськ влаштував сусідові "міграційний терор".
2 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".
Раніше ми повідомляли що:
- проблеми з нелегалами у Литви почалися після введення численних санкцій проти режиму Лукашенка, до яких привела примусова посадка літака Ryanair і арешт засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги 23 травня цього року;
- Литва активно просувала санкції проти режиму Лукашенка. Крім того, її міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс закликав Лукашенка скласти повноваження, а МЗС порадило литовцям не відвідувати Білорусь.